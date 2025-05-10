«Трамп-миротворец»: США предложили Индии поддержку в урегулировании конфликта с Пакистаном

Глава Госдепа США Марко Рубио после общения с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром предложил американскую поддержку в переговорах по урегулированию разгорающегося вооруженного конфликта с Пакистаном.
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