Свинцов: пользователи соцсетей должны иметь возможность отказаться от алгоритмов

У российских пользователей соцсетей должна быть возможность бесплатно отказаться от продвигаемого алгоритмами контента, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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