FR: страховые потери от ураганов в США в 2024 году превысят $100 млрд

Совокупные застрахованные потери от ураганов в Соединенных Штатах за 2024 год после удара урагана "Милтон" по американскому штату Флорида превысят 100 миллиардов долларов, сообщает агентство Fitch Ratings.
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