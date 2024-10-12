Глушенков о кумирах: «Месси. Из русских игроков? Я сам у себя»

– Кто был твоим кумиром в детстве? – Месси. – А из русских? – Из русских? Я сам у себя. – Можно еще было сказать, что папа (Александр Глушенков известен по выступлениям за смоленский «Кристалл», «Смоленск» и брянское «Динамо» – Спортс’‘).