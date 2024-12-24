Китай отвергает теорию избыточных мощностей

Избыточные производственные мощности - концепция, поддерживаемая Западом, - не соответствует объективной реальности и не уважает законы экономики, заявил министр миссии Китая при Европейском Союзе Пэн Ган, сообщает romanian.
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