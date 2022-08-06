Политический вестник

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СМИ назвали самого неожиданного гостя на свадьбе Галкина и Пугачевой

СМИ назвали самого неожиданного гостя на свадьбе Галкина и Пугачевой

Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин сыграли свадьбу спустя десять лет после знакомства — в 2011 году.

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