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Новое руководство «Арианта» выставило за дверь профком предприятия

Новое руководство «Арианта» выставило за дверь профком предприятия

На «Арианте» разгорается профсоюзный скандал. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области, организация направила в прокуратуру региона жалобу на действия исполнительного директора ООО «Агрофирма Ариант» Рината Зайнуллина, возглавившего предприятие после национализации активов бизнесмена Александра Аристова.

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Комментарии
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Галина 123
Вот начальнички пошли, элементарных вещей не знают. А с чего перестройку начинают еще больше удивляет, ведь профсоюзы контролируют и защищают права работника на предприятии. Получается, профсоюзы пошли вон, я тут хозяин, что хочу, то и ворочу.
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16 час.

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