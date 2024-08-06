Новое руководство «Арианта» выставило за дверь профком предприятия

Галина 123

Вот начальнички пошли, элементарных вещей не знают. А с чего перестройку начинают еще больше удивляет, ведь профсоюзы контролируют и защищают права работника на предприятии. Получается, профсоюзы пошли вон, я тут хозяин, что хочу, то и ворочу.