Новое руководство «Арианта» выставило за дверь профком предприятия

На «Арианте» разгорается профсоюзный скандал. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области, организация направила в прокуратуру региона жалобу на действия исполнительного директора ООО «Агрофирма Ариант» Рината Зайнуллина, возглавившего предприятие после национализации активов бизнесмена Александра Аристова.
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