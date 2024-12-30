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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шевченко о том, стала ли победа над Циципасом лучшей в карьере: «Точно одна из. Я мечтал проводить такие матчи»

Шевченко о том, стала ли победа над Циципасом лучшей в карьере: «Точно одна из. Я мечтал проводить такие матчи»

Он обыграл грека 6:4, 7:6(0) и впервые с февраля победил соперника из топ-15. – Это самая значимая победа в твоей карьере, правда? – Точно одна из.

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