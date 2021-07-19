Я в отношениях с еще не разведенным мужчиной: как себя вести

Женские страстиПолитикаЯ в отношениях с еще не разведенным мужчиной: как себя вести Вопрос отношений с разведенным мужчиной всегда был неоднозначен. Это довольно щекотливая тема, не всем приятная и понятная.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ЕршовМой совет будет зависить от характера ваших отношений. Есть отношения социально экономические( трудовые, партнерские, правовые, мошеннические и т.д.), социально- культурные( очень длинный перечень), духовные ( искуство, церковный приход) плотские или сексуальные) у современной молодежи в 90% случаев подразумевается только последние в силу их евромейской развращенности и полной несвободы сознания и духа. Т.е их ДУХ ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖАНКОЙ ИХ ПОХОТЛИВОГО ТЕЛА. Скажу проще, как говорили в старину на Руси, а не в растленной Европой России. Вы милочка ЛЖИВАЯ БЛЯДЬ ( это не ругателство это оценка похотливого человека т.к. мужчины тоже бывают блядями). которая верхом на своих страстях надеется удовлетворить свое вонючее ЭГО, а на самом деле разрушает семью, построенную, пока еще совсем не прочно, вместе с настоящими или будущими детьми. Быстро на исповедь к батюшке и вон его из вашего срамного места. А сердца у вас пока нет только страсть и похоть, как у половозрелой собачки.ААлексейВам надо пойти к нему домой и поговорить с супругой, может быть она Вас поймёт и тогда у вас будет полигамная семья по Ведийской Традиции наших предков.Елена игрикЕй придется... принять, терпеть, мириться... нет. Двоим придется бороться, если люди взрослые и решение осмысленное, а не седина в бороду.Комментировать
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