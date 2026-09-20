Мирошник обвинил Киев в попытках сорвать выборы в Госдуму

Посол МИД России Родион Мирошник обвинил Киев в эскалации обстрелов и атак с использованием беспилотников в попытке помешать выборам в Госдуму.
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