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Аргументы недели

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Самая большая гибридная угроза — это госпожа Каллас»: депутат Европарламента от Словакии Любош Блага потребовал её отставки

Самая большая гибридная угроза — это госпожа Каллас»: депутат Европарламента от Словакии Любош Блага потребовал её отставки

«Самая большая гибридная угроза для Европы — это не Россия, дамы и господа, а госпожа Каллас, которая находится здесь и которая хочет втянуть нас в ядерную войну.

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