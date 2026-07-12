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Культуромания

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В Петербурге стартует XV фестиваль «Опера — всем»

В Петербурге стартует XV фестиваль «Опера — всем»

12 июля в Санкт-Петербурге стартует XV международный фестиваль «Опера — всем». До 25 июля в рамках фестиваля шедевры оперной классики будут представлены под открытым небом на знаковых архитектурных площадках города.

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