12 июля в Санкт-Петербурге стартует XV международный фестиваль «Опера — всем». До 25 июля в рамках фестиваля шедевры оперной классики будут представлены под открытым небом на знаковых архитектурных площадках города.
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