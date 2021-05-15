Китай достиг поверхности Марса

Китайцы смогли успешно посадить свой аппарат на Марсе, став 3-й страной после СССР (Марс-3 достиг поверхности Марса в 1971 году) и США (Викинг-1 достиг поверхности Марса в 1976 году), которые смогли обеспечить мягкую посадку на Марсе самостоятельно.