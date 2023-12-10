Кикбоксер Романкевич назвал Бабанина фаворитом в бою с Джонсоном

Кикбоксер Петр Романкевич в беседе с «Известиями» сделал прогноз в преддверии поединка между российским боксером Максимом Бабаниным и американцем Кевином Джонсоном, который состоится по правилам бокса и станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря.