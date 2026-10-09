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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамбиев про 6 поражений «Динамо» подряд: «Мы строим команду на будущее, даем играть молодым. Не всегда получается побеждать»

Главный тренер « Динамо » Леонид Тамбиев ответил на вопросы после поражения от ЦСКА (2:5), которое стало 6-м подряд для бело-голубых в текущем Fonbet Чемпионате КХЛ.

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