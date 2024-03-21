Кологривый заявил, что во время ареста планирует писать стихи

Актер Никита Кологривый во время ареста планирует писать стихи. Об этом он рассказал после судебного заседания, на котором рассмотрели административное дело по статье за мелкое хулиганство, сообщают наши коллеги из infopro54.
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