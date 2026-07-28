Дмитриев удивился поведению на рынке нефти после атак хуситов

Резкое снижение мировых цен на нефть после ударов хуситов по объектам Saudi Aramco вызвало вопросы. Несмотря на угрозу сокращения предложения сырья, котировки эталонных марок вместо ожидаемого роста продемонстрировали одно из самых заметных дневных падений за последние месяцы.