Беларусь: бесплатная няня для семей с двойней и детьми-инвалидами

Семьи с двойней или тройней, детьми-инвалидами и родителями с инвалидностью I или II группы могут получить бесплатную социальную няню на срок от 20 до 40 часов в неделю, обратившись в территориальный центр соцобслуживания.
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