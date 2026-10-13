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Царьград

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Беларусь: бесплатная няня для семей с двойней и детьми-инвалидами

Беларусь: бесплатная няня для семей с двойней и детьми-инвалидами

Семьи с двойней или тройней, детьми-инвалидами и родителями с инвалидностью I или II группы могут получить бесплатную социальную няню на срок от 20 до 40 часов в неделю, обратившись в территориальный центр соцобслуживания.

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