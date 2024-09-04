Под удар по вузу в Полтаве попали натовские инструкторы - Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военный институт в Полтаве, подвергшийся ракетному удару со стороны российских войск, использовался как база для обучения, в которой заправляли иностранные инструкторы.
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