Граждан России не было на задержанном военно-морскими силами (ВМС) Франции танкере DF Peak. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ, пишет РИА Новости.
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