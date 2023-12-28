Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр
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Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

Ровно 25 лет назад Россия ратифицировала договор, который должен был предотвратить любую возможность конфликтов с братской нам тогда Украиной.

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