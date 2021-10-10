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Крайнее удаление: как вузы будут осуществлять свою работу в условиях роста заболевших

Гибридная система обучения, когда некоторые занятия в университетах проводится удаленно, а другая часть очно, продемонстрировал себя достаточно эффективно, ввиду этого на данный момент нужды в полном переходе на дистанционный формат не имеется.

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