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Великий Лео всё-таки стал чемпионом мира: Аргентина победила Францию в финале мундиаля

Великий Лео всё-таки стал чемпионом мира: Аргентина победила Францию в финале мундиаля

"Финал мечты" – именно так анонсировали решающий поединок мундиаля-2022 мировые СМИ. В нём сошлись третья (Аргентина) и четвёртая команды рейтинга ФИФА, каждая из которых дважды выигрывала ЧМ, а сейчас имела все основания сделать это в третий раз.

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