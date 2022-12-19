Великий Лео всё-таки стал чемпионом мира: Аргентина победила Францию в финале мундиаля

"Финал мечты" – именно так анонсировали решающий поединок мундиаля-2022 мировые СМИ. В нём сошлись третья (Аргентина) и четвёртая команды рейтинга ФИФА, каждая из которых дважды выигрывала ЧМ, а сейчас имела все основания сделать это в третий раз.