ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. ВСУ заминировали дорогу в Алешки Херсонской области почти 40 противотанковыми минами ПТМ-3, сделав невозможным проезд техники, сообщил ТАСС офицер инженерной службы 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" с позывным Смайлик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым