Крупным агрохолдингам могут запретить использовать слова «фермерский» на упаковке товаров

В России хотят внести изменения в законодательстве, чтобы словосочетание «фермерские продукты» было применимо только к тем товарам, которые произвели действительно фермеры, а не крупные агрохолдинги, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина.