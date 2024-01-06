Ветеринары-мошенники активизировались в Москве в новогодние праздники

Пользуясь тем, что в новогоднюю ночь и последующие дни некоторые ветклиники не работают, к хозяевам больных питомцев под видом врачей на дом приезжают аферисты и берут деньги за несуществующие анализы и направленияСудебный обозреватель Business FM Мария Локотецкая в новогоднюю ночь вызвала врача на дом для больного кота.