Президент России Владимир Путин 21 октября на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Украина ...
- В Якутии запустил...
- Посольство России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым