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Валерии 17 апреля исполняется 57 лет

Валерии 17 апреля исполняется 57 лет

За безупречным глянцевым образом певицы Валерии скрывается куда менее сияющая правда. Артистку избивал до полусмерти муж, она потеряла ребенка, а потом позиция артистки по Украине занесла ее в черные списки нескольких стран.

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