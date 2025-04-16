Валерии 17 апреля исполняется 57 лет

За безупречным глянцевым образом певицы Валерии скрывается куда менее сияющая правда. Артистку избивал до полусмерти муж, она потеряла ребенка, а потом позиция артистки по Украине занесла ее в черные списки нескольких стран.
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