Какие плюсы получила бы Россия, если бы до Сахалина построили не мост, а дамбу

Сергей Парков

Или дамба, или мост. А комбинированный вариант не рассматривали - два встречных мола и километровый мост между их оконечностями? Удешевление работ, незначительное изменение течений, сохранение путей миграции рыбы и морских животных, несущественное изменение климата.