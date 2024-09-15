Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Всех недругов лишить всех льгот и поставок,неблагодарные пусть хрен жуют.Абхазия и Таджики...
  • валерии темников
    А от кого собрался Бацька оберегаться то? Хохлы все войска от границы с Беларусью увели на курское направление....  Б...Белорусские танки...
  • Иван Михайлович Строгов
    На выборах в России, видимо не за тех голосовали?Абхазия и Таджики...

Какие плюсы получила бы Россия, если бы до Сахалина построили не мост, а дамбу

Какие плюсы получила бы Россия, если бы до Сахалина построили не мост, а дамбу

Сегодня, 14 сентября, Сахалин, а точнее Южно-Сахалинск отмечает свой 142-й день рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Парков
Или дамба, или мост. А комбинированный вариант не рассматривали - два встречных мола и километровый мост между их оконечностями? Удешевление работ, незначительное изменение течений, сохранение путей миграции рыбы и морских животных, несущественное изменение климата.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх