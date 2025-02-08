Тяжелораненого бойца СВО выгнали из госпиталя в Петербурге, не долечив

Тяжелораненого бойца СВО выгнали из госпиталя в Санкт-Петербурге, не долечив. В заключении написали, что он «не имеет противопоказаний к нахождению на гауптвахте», при этом у мужчины отсутствует часть черепа.
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