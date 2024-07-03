ФАС выдала предупреждение сотовым операторам за взимание дополнительной платы в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение сотовым операторам за взимание дополнительной платы, сверх абонентской, с абонентов при их нахождении а территории Крыма и Севастополя, сообщает корреспондент The Moscow Post в Крыму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии