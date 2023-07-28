Довольно серьезную тревогу у некоторой части общества вызвал принятый Госдумой закон, позволяющий губернаторам создавать вооруженные стрелковым оружием народные дружины для помощи правоохранительным органам.
Госдума разрешила раздавать оружие гражданским
Комментарии
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Евгений Акимов
Где-то мы всё это уже видели...🤣 Не-не-не. ни как вна Украине, это другооое!!!
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2 час.
W
Walery
Проще и результативнее возродить ДНД - Добровольные Народные Дружины. Вопрос губернаторам - хранение нарезного боевого оружия в квартирах будет отличаться от правил хранения охотничьих ружей?
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2 час.
АА
Архип Архипов
Эт точно. Кстати, вот этот вопрос надо подробненько описать в законе. Мигрантское бандюганство и их массовые беспорядки характеризовать как терроризм со всеми вытекающими.
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1 час.
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