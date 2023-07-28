Госдума разрешила раздавать оружие гражданским

Евгений Акимов Где-то мы всё это уже видели...🤣 Не-не-не. ни как вна Украине, это другооое!!!

W Walery Проще и результативнее возродить ДНД - Добровольные Народные Дружины. Вопрос губернаторам - хранение нарезного боевого оружия в квартирах будет отличаться от правил хранения охотничьих ружей?