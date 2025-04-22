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Петербургский дневник

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Аналитик Попцова рассказала, как долго будет укрепляться курс рубля

Аналитик Попцова рассказала, как долго будет укрепляться курс рубля

Долго это не продлится Среди основных факторов укрепление рубля на этой неделе можно назвать геополитику и продажу иностранной валюты со стороны Банка России, но тренд на укрепление рубля вряд ли будет долгосрочным, сказала в интервью РИАМО аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

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