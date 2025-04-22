Аналитик Попцова рассказала, как долго будет укрепляться курс рубля

Долго это не продлится Среди основных факторов укрепление рубля на этой неделе можно назвать геополитику и продажу иностранной валюты со стороны Банка России, но тренд на укрепление рубля вряд ли будет долгосрочным, сказала в интервью РИАМО аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.