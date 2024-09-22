Моголы Тартарии и "монголо-татары" на Руси (ч. 1)

Блаженной памяти мой предок Чингиз-хан На ухарском коне, как вихрь перед громами, В блестящем панцире влетал во вражий стан И мощно рассекал татарскою рукой Все, что противилось могущему герою (поэт Денис Давыдов, князь, генерал, герой Отечественной войны 1812 г.