Захарова: позиция Зеленского по Крыму показывает недоговороспособность Киева

Заявление Владимира Зеленского о непризнании российского статуса Крыма вновь показывает абсолютную недоговороспособность и безответственность Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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