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В Израиле начались забастовки. Евреи требуют капитуляции перед Палестиной

В Израиле начались забастовки. Евреи требуют капитуляции перед Палестиной

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  В Израиле началась забастовка с требованием к Нетаньяху признать поражение от Палестины.

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