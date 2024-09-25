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Петербургский дневник

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Захарова оценила типы виз пула Сергея Лаврова на Генассамблеи ООН

Захарова оценила типы виз пула Сергея Лаврова на Генассамблеи ООН

По ее словам, выдача виз «не имеет отношения ни к безопасности Соединенных Штатов Америки, ни к миграционной политике» Выдача США виз журналистам из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, прибывшим в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, с ограничениями передвижения отражает ущемление Вашингтоном свободы слова.

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