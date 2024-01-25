лл

лина любимцева

А чему мы удивляемся?!! ЭТО ЖЕ западэнськое жЫдо-бандэрье!! Они всегда были нелюдями. Странно, что украинцы забыли, кто это такие? МОЗГИ и ПАМЯТЬ ОТШИБЛО, что ли? Поверните оружие против жЫдо-бандэрья!! Они не украинцы и не славяне!! ОНИ ВАШИ ЗАКЛЯТЫЕ ВРАГИ!! ОНИ УНИЧТОЖАЮТ ВАС!!!!