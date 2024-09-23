Лето в Петербург еще вернется. Тёплые вещи пока можно не прятать. 25 сентября воздух в городе прогреется до 22 градусов, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
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Лето в Петербург еще вернется. Тёплые вещи пока можно не прятать. 25 сентября воздух в городе прогреется до 22 градусов, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.