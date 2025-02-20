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WP: слова Трампа могут привести к крупной перестройке мира после Второй мировой

WP: слова Трампа могут привести к крупной перестройке мира после Второй мировой

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Украины и ее лидера Владимира Зеленского показывают отход Вашингтона от многолетней политики в отношении России и могут привести к крупной геополитической перестройке мира.

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