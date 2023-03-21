Турция с марта ввела запрет на реэкспорт в Россию санкционных товаров

Турецкое правительство с начала марта запретило компаниям отправлять в Россию иностранные товары из списка санкционной продукции, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу.
Турецкое правительство с начала марта запретило компаниям отправлять в Россию иностранные товары из списка санкционной продукции, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу.
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