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Турция с марта ввела запрет на реэкспорт в Россию санкционных товаров

Турция с марта ввела запрет на реэкспорт в Россию санкционных товаров

Турецкое правительство с начала марта запретило компаниям отправлять в Россию иностранные товары из списка санкционной продукции, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу.

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