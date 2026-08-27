Очевидец снял обстановку в Самаре во время угрозы ракетной атаки

В Самарской области в ночь на четверг объявили ракетную опасность, опубликованы кадры с места ЧП.В ночь на четверг на территории Самарской области была объявлена ракетная опасность — сигнал поступил в 01:58 по московскому времени.
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