Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

Очевидец снял обстановку в Самаре во время угрозы ракетной атаки

Очевидец снял обстановку в Самаре во время угрозы ракетной атаки

В Самарской области в ночь на четверг объявили ракетную опасность, опубликованы кадры с места ЧП.В ночь на четверг на территории Самарской области была объявлена ракетная опасность — сигнал поступил в 01:58 по московскому времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии