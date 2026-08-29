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Beauty In Black Ends Season 3 With Several Potential Deaths — Who Won't Live To See Season 4?

Beauty In Black Ends Season 3 With Several Potential Deaths — Who Won't Live To See Season 4?

It's a good thing Tyler Perry's Beauty in Black is coming back for Season 4, because we can't imagine the series ending on that wild Season 3 cliffhanger.

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