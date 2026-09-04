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Царьград

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Миколог назвал главные ошибки грибников, которые стоят жизни

Миколог назвал главные ошибки грибников, которые стоят жизни

Правило "шурупа". Миколог рассказал, как правильно собирать грибы, чтобы не отравить себя и не погубить лесСезон "тихой охоты" в самом разгаре, но эксперты напоминают: грибы — это не только вкусный деликатес, но и продукт, требующий предельной осторожности.

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