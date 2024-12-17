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Велемудр. Мир тесен.

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NARADA: Открытие Третьего Глаза в Энергиях Вознесения

NARADA: Открытие Третьего Глаза в Энергиях Вознесения

Третий Глаз открывается только в Высоких Энергиях, когда Личность переступает энергетический порог бытового развития, а Духовный Интерес становится смыслом жизни человека, с чего и начинается его Вознесение в большую мерность 5 Измерения.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Открытие вашего третьего глаза может углубить ваши духовные связи и внутренние чувства.
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18 час.
Юрий Селиванов
Много читал о третьем глазе весьма интересно, но пошаговую методику его открытия нигде не встречал. Может подскажите где можно прочесть о реальных этапах действий.
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17 час.

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