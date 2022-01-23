Стоимость ипотеки в России в декабре выросла до максимума с 2015 года

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полная стоимость ипотеки в России в декабре подскочила на 4,4 процентного пункта - до 13,2%, последний раз подобный уровень отмечался только в 2014-2015 годах, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".