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Стоимость ипотеки в России в декабре выросла до максимума с 2015 года

Стоимость ипотеки в России в декабре выросла до максимума с 2015 года

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полная стоимость ипотеки в России в декабре подскочила на 4,4 процентного пункта - до 13,2%, последний раз подобный уровень отмечался только в 2014-2015 годах, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

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