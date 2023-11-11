Хабиб заявил, что отказался от $ 40 млн за возвращение в UFC

Прославленный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, общаясь с Даниэлем Кормье, рассказал о неуклонности своего решения покинуть профессиональную арену и заявил, какие суммы ему предлагали за возвращение в промоушен UFC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии