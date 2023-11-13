Подмосковным предпринимателям разъяснили, чем чреваты налоговые преступления

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва совместно с Адвокатской палатой Московской области проведен обучающий вебинар для собственников и руководителей бизнеса на тему «Налоговые преступления в сфере предпринимательской деятельности».
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