Подмосковным предпринимателям разъяснили, чем чреваты налоговые преступления

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва совместно с Адвокатской палатой Московской области проведен обучающий вебинар для собственников и руководителей бизнеса на тему «Налоговые преступления в сфере предпринимательской деятельности».