Штаты бьют по иранским портам и нефтяным танкерам

Американские военные наносят удары по объектам в иранских портах, их целями также являются нефтяные танкеры, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на американского чиновника.
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