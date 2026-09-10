Диетолог предупредил о вреде магазинных варений и джемов

В группе риска оказались дети Диетолог Антон Поляков предупредил, что магазинные варенье и джем представляют особую опасность для определенных покупателей, пишет aif.
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